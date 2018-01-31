Президенты Турции и РФ, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, в ходе телефонного разговора обсудили проект строительства АЭС "Аккую", а также проект газопровода "Турецкий поток", сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в турецком руководстве.

"Они обсудили вопрос о строительстве Россией в Турции АЭС "Аккую", а также проект "Турецкий поток", - пишет агентство.

По его данным, лидеры РФ и Турции согласились, что их странам необходимо усиливать двустороннее сотрудничество во всех сферах.

Кроме того, президент Турции проинформировал российского коллегу о ходе турецкой военной операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии.

Говоря о зонах деэскалации в Сирии, В.Путин и Р.Т.Эрдоган, по информации "Анадолу", "согласились, что Турция должна ускорить создание наблюдательных пунктов в северной сирийской провинции Идлиб".

Ранее в среду о состоявшемся между обоими лидерами телефонном разговоре сообщили в пресс-службе Кремля.

"Главы государств выразили удовлетворение итогами прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Подчеркнута важность реализации достигнутых договоренностей, которые направлены на эффективное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "обсуждены вопросы дальнейшей координации усилий России и Турции по обеспечению устойчивого функционирования зон деэскалации, а также взаимодействия в Астанинском формате".

Проведен обмен мнениями по актуальным темам успешно развивающегося двустороннего торгово-экономического сотрудничества, добавили в пресс-службе.