Президенты Турции и РФ, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, в ходе телефонного разговора обсудили проект строительства АЭС "Аккую", а также проект газопровода "Турецкий поток", сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в турецком руководстве.
"Они обсудили вопрос о строительстве Россией в Турции АЭС "Аккую", а также проект "Турецкий поток", - пишет агентство.
По его данным, лидеры РФ и Турции согласились, что их странам необходимо усиливать двустороннее сотрудничество во всех сферах.
Кроме того, президент Турции проинформировал российского коллегу о ходе турецкой военной операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии.
Говоря о зонах деэскалации в Сирии, В.Путин и Р.Т.Эрдоган, по информации "Анадолу", "согласились, что Турция должна ускорить создание наблюдательных пунктов в северной сирийской провинции Идлиб".
Ранее в среду о состоявшемся между обоими лидерами телефонном разговоре сообщили в пресс-службе Кремля.
"Главы государств выразили удовлетворение итогами прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Подчеркнута важность реализации достигнутых договоренностей, которые направлены на эффективное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "обсуждены вопросы дальнейшей координации усилий России и Турции по обеспечению устойчивого функционирования зон деэскалации, а также взаимодействия в Астанинском формате".
Проведен обмен мнениями по актуальным темам успешно развивающегося двустороннего торгово-экономического сотрудничества, добавили в пресс-службе.
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