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ТЭК 31.01.2018 16:24

Эрдоган и Путин обсудили по телефону проект АЭС "Аккую" и "Турецкий поток" - турецкие СМИ

Президенты Турции и РФ, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, в ходе телефонного разговора обсудили проект строительства АЭС "Аккую", а также проект газопровода "Турецкий поток", сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в турецком руководстве.

"Они обсудили вопрос о строительстве Россией в Турции АЭС "Аккую", а также проект "Турецкий поток", - пишет агентство.

По его данным, лидеры РФ и Турции согласились, что их странам необходимо усиливать двустороннее сотрудничество во всех сферах.

Кроме того, президент Турции проинформировал российского коллегу о ходе турецкой военной операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии.

Говоря о зонах деэскалации в Сирии, В.Путин и Р.Т.Эрдоган, по информации "Анадолу", "согласились, что Турция должна ускорить создание наблюдательных пунктов в северной сирийской провинции Идлиб".

Ранее в среду о состоявшемся между обоими лидерами телефонном разговоре сообщили в пресс-службе Кремля.

"Главы государств выразили удовлетворение итогами прошедшего 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Подчеркнута важность реализации достигнутых договоренностей, которые направлены на эффективное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "обсуждены вопросы дальнейшей координации усилий России и Турции по обеспечению устойчивого функционирования зон деэскалации, а также взаимодействия в Астанинском формате".

Проведен обмен мнениями по актуальным темам успешно развивающегося двустороннего торгово-экономического сотрудничества, добавили в пресс-службе.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]