Более 20% бежавших из Северной Корею в Южную задумывались о возвращении на родину - опрос

Более 20% северокорейских граждан, которым удалось бежать в Южную Корею, задумывались о возвращении на родину, сообщает в среду южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на данные опроса организации "Центр данных по северокорейским правам человека".
Также социологи выяснили, что более трети респондентов, задумывавшихся о возвращении в КНДР, приходили к подобным мыслям, главным образом из-за семей, которые остались там. Некоторые опрошенные отметили, что испытывают ностальгию по родному городу.
Тем не менее, около 72% опрошенных сообщили, что они никогда не думали о возвращении в Северную Корею.
"Результат показывает, что небольшая часть бежавших из Северной Кореи сталкивается с трудностями в переселении на юг", - заявили эксперты организации.
Опрос проводился в ноябре-декабре 2017 среди 415 бывших граждан КНДР, ныне проживающих на юге Южной Кореи, его результаты были опубликованы в среду.
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