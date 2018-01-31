Более 20% бежавших из Северной Корею в Южную задумывались о возвращении на родину - опрос

Более 20% северокорейских граждан, которым удалось бежать в Южную Корею, задумывались о возвращении на родину, сообщает в среду южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на данные опроса организации "Центр данных по северокорейским правам человека".

Также социологи выяснили, что более трети респондентов, задумывавшихся о возвращении в КНДР, приходили к подобным мыслям, главным образом из-за семей, которые остались там. Некоторые опрошенные отметили, что испытывают ностальгию по родному городу.

Тем не менее, около 72% опрошенных сообщили, что они никогда не думали о возвращении в Северную Корею.

"Результат показывает, что небольшая часть бежавших из Северной Кореи сталкивается с трудностями в переселении на юг", - заявили эксперты организации.

Опрос проводился в ноябре-декабре 2017 среди 415 бывших граждан КНДР, ныне проживающих на юге Южной Кореи, его результаты были опубликованы в среду.