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Дальнее зарубежье 31.01.2018 18:44

Премьер Эстонии приветствовал решение Украины исключить его страну из списка офшорных зон

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) заявил, что рад решению правительства Украины исключить его страну из списка офшорных зон.

"Я рад подтвердить всем работающим на Украине эстонским предпринимателям, что Эстонию убрали из так называемого списка "налогового рая", куда мы по ошибке попали в начале года", - передала в среду пресс-служба правительства Эстонии заявление главы правительства.

Ю.Ратас отметил, что на минувшей неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе он сказал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, а также президенту Украины Петру Порошенко и министру финансов Александру Данилюку, "что Эстонию следует убрать из этого списка немедленно".

Премьер-министр выразил удовлетворение тем, что украинские коллеги действовали быстро.

"Этот случай наглядно демонстрирует, что хорошие партнеры, отношения которых основаны на доверии, говорят друг с другом, доказывает, как важны обмен информацией и общение", - подчеркнул Ю.Ратас.

Он подтвердил, что "отношения между Эстонией и Украиной хорошие" и пожелал Украине успехов в претворении реформ"

"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее намерение стать частью Европы", - заявил премьер.

В конце декабря 2017 года Украина внесла Эстонию в список офшорных зон, против чего резко выступили руководители балтийской республики. Премьер-министр Украины заверил в среду своего эстонского коллегу в том, что Эстонию в срочном порядке убрали из списка низконалоговых государств и что недопонимание, возникшее между Эстонией и Украиной в вопросах налогообложения, полностью устранено.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, УКРАИНА, ОФШОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]