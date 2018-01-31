ФРГ пока не собирается пересматривать позицию по санкциям против России - германский министр экономики

Власти Германии пока что не намерены пересматривать санкции против РФ, сообщает в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на министра экономики ФРГ Бригитту Циприс.

"Министр экономики Германии Бригитта Циприс исключает пересмотр антироссийских санкций до тех пор, пока власти России не подадут "сигнал" о намерении изменить политику", - отмечает агентство.

По ее словам, руководители восточногерманских земель призывают власти ФРГ смягчить действующие в отношении РФ ограничительные меры.

При этом Б.Циприс подчеркнула, что Берлин заинтересован в поддержании диалога с Москвой.