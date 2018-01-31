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Дальнее зарубежье 31.01.2018 19:04

ФРГ пока не собирается пересматривать позицию по санкциям против России - германский министр экономики

Власти Германии пока что не намерены пересматривать санкции против РФ, сообщает в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на министра экономики ФРГ Бригитту Циприс.

"Министр экономики Германии Бригитта Циприс исключает пересмотр антироссийских санкций до тех пор, пока власти России не подадут "сигнал" о намерении изменить политику", - отмечает агентство.

По ее словам, руководители восточногерманских земель призывают власти ФРГ смягчить действующие в отношении РФ ограничительные меры.

При этом Б.Циприс подчеркнула, что Берлин заинтересован в поддержании диалога с Москвой.

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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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