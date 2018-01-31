Число безработных в мире будет почти стабильным в 2018-2019 гг. - МОТ

Количество безработных в мире в ближайшие два года будет меняться незначительно, прогнозирует Международная организация труда (МОТ).

Мировая экономика восстанавливается после кризиса, но численность трудовых ресурсов растет, и прогнозируемый на этот год уровень безработицы в мире по сравнению с предыдущим годом не изменится, говорится в докладе "Перспективы занятости и социальной защиты в мире в 2018 году".

После трех лет повышения подряд безработица в мире 2017 году опустилась до 5,6%, ожидается ее дальнейшее снижение до 5,5% в текущем году, а затем стабилизация в 2019 году.

Прогнозируется, что в 2018 году число безработных сократится до 192,3 млн человек по сравнению со 192,7 млн человек в прошлом году, а в 2019 году увеличится до 193,6 млн человек.

Рост общемировой рабочей силы не сможет компенсировать быстрое увеличение числа пенсионеров. Предполагается, что средний возраст работающего населения, составивший в 2017 году чуть меньше 40 лет, в 2030 году превысит 41 год.

"Помимо проблемы, которую рост числа пенсионеров создает для систем пенсионного обеспечения, на рынках труда также, очевидно, отразится и повышение среднего возраста рабочей силы. Старение населения может привести к снижению производительности и затруднить реализацию корректирующих мер на рынке труда, связанные с экономическими потрясениями", - отмечает директор департамента исследовательской деятельности МОТ Сан Ен Ли.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе количество безработных увеличится в этом году до 83,6 млн человек, в следующем году - до 84,6 млн человек по сравнению с 82,9 млн человек в 2017 году. В том числе в Китае их число вырастет до 37,6 млн человек в 2018 году и 37,8 млн человек в 2019 году с 37,4 млн человек в прошлом году, в Индии - соответственно до 18,6 млн человек и 18,9 млн человек по сравнению с 18,3 млн человек в минувшем году.

При этом в Индии уровень безработицы в 2017-2019 годах будет стабильным в районе 3,5%, а в Китае увеличится до 4,8% в 2019 году по сравнению с 4,7% в 2017-2018 годах.

МОТ прогнозирует сокращение безработицы в России в 2018 году до 5% и в следующем году - до 4,9% по сравнению с 5,2% по итогам 2017 года.