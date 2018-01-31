Совет сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится в I декаде февраля в Брюсселе

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершит 9 февраля визит в Бельгию, сообщает информагентство АРА.
«Э.Мамедъяров примет участие в очередном заседании Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан 9 февраля в Брюсселе», - отмечает агентство со ссылкой на дипломатический источник.
Кроме того, в рамках визита азербайджанский министр планирует провести ряд двусторонних встреч с официальными лицами ЕС.
«В ходе встреч будут проведены обсуждения по проекту нового соглашения о стратегическом партнерстве»,- говорится в информации.
Ф.Исазаде
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