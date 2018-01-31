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Внешняя политика 31.01.2018 16:51

Совет сотрудничества Азербайджан-ЕС состоится в I декаде февраля в Брюсселе

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершит 9 февраля визит в Бельгию, сообщает информагентство АРА.

«Э.Мамедъяров примет участие в очередном заседании Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан 9 февраля в Брюсселе», - отмечает агентство со ссылкой на дипломатический источник.

Кроме того, в рамках визита азербайджанский министр планирует провести ряд двусторонних встреч с официальными лицами ЕС.

«В ходе встреч будут проведены обсуждения по проекту нового соглашения о стратегическом партнерстве»,- говорится в информации.

Ф.Исазаде

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Тэги: МАМЕДЪЯРОВ, ЕС, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]