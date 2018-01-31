Пекин призвал Вашингтон оставить в стороне образ мышления в стиле "холодной войны" после того, как американский президент Дональд Трамп упомянул Китай среди угроз ценностям США, сообщают в среду местные СМИ.

"Мы надеемся, что США смогут отказаться от устаревшего образа мышления в стиле "холодной войны" и работать над общей целью с Китаем, должным образом решая наши разногласия и поддерживая стабильное развитие американо-китайских отношений", - заявила в ходе брифинга представитель МИД КНР Хуа Чуньин, слова которой проводят СМИ.

Ранее Д.Трамп в ходе послания к Конгрессу США заявил, что Китай угрожает экономике, интересами и ценностям США.