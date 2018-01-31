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Дальнее зарубежье 31.01.2018 17:02

Китай в ответ на критику Трампа призвал Вашингтон отказаться от мышления в стиле "холодной войны"

Пекин призвал Вашингтон оставить в стороне образ мышления в стиле "холодной войны" после того, как американский президент Дональд Трамп упомянул Китай среди угроз ценностям США, сообщают в среду местные СМИ.

"Мы надеемся, что США смогут отказаться от устаревшего образа мышления в стиле "холодной войны" и работать над общей целью с Китаем, должным образом решая наши разногласия и поддерживая стабильное развитие американо-китайских отношений", - заявила в ходе брифинга представитель МИД КНР Хуа Чуньин, слова которой проводят СМИ.

Ранее Д.Трамп в ходе послания к Конгрессу США заявил, что Китай угрожает экономике, интересами и ценностям США.

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Тэги: КИТАЙ, США, ПОСЛАНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]