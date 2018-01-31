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ТЭК 31.01.2018 17:09

Азербайджан будет претендовать на поставки газа по второй ветке газопровода ТАР

Азербайджан будет претендовать на поставки газа по второй ветке Трансадриатического газопровода (ТАР), сообщил помощник вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) Виталий Беглярбеков журналистам в среду в Вене.

"Мы бы претендовали, конечно. Время покажет", - сказал он, отметив, что пять перспективных проектов в Азербайджане могут дать "на полке" по 5 млрд кубометров газа в год.

В частности, по его словам, речь идет о проектах разработки морских месторождений Апшерон, Шафаг-Асиман (оператор - ВР) и Умид-Бабек, и о "Стадии 3" разработки месторождения Шах-Дениз.

Он также сообщил, что шипперами в проекте ТАР являются трейдинговая компания консорциума "Шах-Дениз-2" и ГНКАР.

Газопровод ТАР мощностью 10 млрд куб. м газа в год будет построен к 2020 году, в 2022 году может быть построена вторая ветка аналогичной мощности.

"Газпром" считал возможным использовать этот газопровод для доставки газа, который придет в Турцию по "Турецкому потоку" далее в Европу. Однако первые 10 млрд кубометров мощности имеют исключение по доступу третьих лиц. Таким образом, "Газпром" может претендовать на вторую ветку.

Общая протяженность TAP составит 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу.

Долевое распределение между акционерами в проекте Трансадриатического газопровода выглядит следующим образом: Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]