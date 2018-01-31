Инвесторы AccessBank готовят увеличение капитала

AccessBank опубликовал финансовую отчетность за 2017-ый год.
За отчетный период депозитный портфель банка продемонстрировал значительный рост. Так, по сравнению с 2016-ым годом депозитный портфель вырос на 40,36% или на 115 млн. манатов - до 399,815 млн. манатов.
В целом, депозитный портфель банка знчаительно долгое время демонстрирует рост. Стоит отметить лишь тот факт, что в прошлом году ни за один квартал не фиксировалось уменьшение портфеля. Это говорит о высоком доверии клиентов к банку.
На 31-ое декабря 2017-го года коэффициент мгновенной ликвидности составил 120,88%.
На начало 2018-го года активы банка равны 844,821 млн. манатам, а кредитный портфель - 503,503 млн. манатов. Кстати, наблюдается тенденция роста кредитного портфеля. В частности, в декабре прошлого года зафиксирован рекорд объема кредитования.
Наряду с этим, в течение III квартала процентные доходы AccessBank-а выросли на 31,14% - до 102,475 млн. манатов. Чистая процентная прибыль банка за квартал выросла на 34,54% - до 38,958 млн. манатов.
На конец 2017-го года доходы банка составили 24,204 млн. манатов, что означает 5,7%-ый рост по сравнению с III кварталом.
На покрытие возможных убытков по активам банк выделил 13,688 млн. манатов в виде резервов.
Комментируя финансовые показатели банка, председатель правления Рольф Рейхардт заявил: "В данной экономической ситуации инвесторы положительно оценивыают развитие банка и готовят увеличение капитала. AccessBank очень позитивно относится к 2018-му году. В течение текущего года банк готовится еще больше повысить финансовую устойчивость, укрепить позиции на рынке. Нашими главными приоритетами и впредь остаются оказание всесторонней поддержки предпринимателям, расширить охват цифрового банкинга и добиться увеличения доверия клиентов".
Уставной капитал AccessBank составляет 140,25 млн. манат, что является 100% иностранным капиталом и принадлежит 6 международным финансовым институтам. Акционерами банка являются: Черноморский Банк Торговли и Развития (20%), Европейский Банк Реконструкции и Развития (20%), Международная Финансовая Корпорация (20%), KfW - "Kreditanstalt für Wiederaufbau" (20%), "Access Microfinance Holding AG" (16,53%) и "LFS Financial Systems GmbH" (3,47%).
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