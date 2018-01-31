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Дальнее зарубежье 31.01.2018 17:29

Генсек НАТО и Анджелина Джоли договорились сотрудничать в вопросе защиты прав женщин в зонах конфликтов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли в среду обсудили вопрос о сотрудничестве в вопросе предотвращения насилия против женщин в охваченных вооруженными конфликтами районах.

"Специальный посланник Джоли и я решили работать вместе (по данному вопросу - ИФ)", - сказал Й.Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с А.Джоли.

По его словам, эта совместная работа должна быть сфокусирована, в частности, на том, чтобы во время вооруженных конфликтов командующие вооруженными силами отслеживали действия своих бойцов и были готовы наказывать тех, кто допускает насилие против женщин.

"Анджелина, мы восхищаемся вашими инициативами в том, что касается отстаивания прав женщин и борьбы против сексуального насилия. Поэтому я очень рад тому, что мы договорились о сотрудничестве", - заявил Й.Столтенберг.

В свою очередь А.Джоли отметила, что будет сотрудничать с НАТО на протяжении последующих лет "для достижения реальных результатов в зонах конфликтов".

"Мы не сможем добиться продолжительного мира и безопасности без равных прав и участия женщин", - подчеркнула она.

"Один из вопросов, над которыми мы работаем вместе со многими партнерами, такими как Косово, Афганистан и Иордания - это вопрос о том, как добиться большего присутствия женщин в ряда вооруженных сил, а также - в полиции , - в свою очередь добавил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, ДЖОЛИ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]