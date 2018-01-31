Самир Ахундов возглавил Агентство по энергетическим вопросам

Председателем правления публичного юридического лица «Агентство по энергетическим вопросам» при министерстве энергетики Азербайджана назначен Самир Ахундов, говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.
Соответствующий приказ подписал во вторник министр энергетики республики Парвиз Шахбазов.
С.Ахундов в 1993 году окончил Азербайджанский Технический Университет. В 1993-1998гг работал инженером в научно-производственном объединении «Информатика», а также в энергетическом департаменте торгово-промышленного ОАО Simco. В 1998-2018гг возглавлял департамент по производству и передаче электроэнергии в азербайджанском представительстве компании Siemens AG, само представительство компании в республике, затем австрийское представительство Siemens AG и германский филиал Siemens AG в Азербайджане. Также был председателем Азербайджано-германской бизнес ассоциации и председателем правления Азербайджано-германской торговой палаты.
Доктор философии по энергетике.
Как сообщалось, Агентство по регулированию энергетических вопросов создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 23 декабря 2017 года.
Агентство будет функционировать при министерстве энергетики Азербайджана.
Основной целью создания агентства является приведение качества коммунальных услуг в соответствии с требованиями рыночной экономики, обеспечение дальнейшего развития данной отрасли, прозрачности и гибкости системы энергоснабжения, а также доступности данных услуг для предпринимателей.
Уставный капитал агентства составит 1 тыс. манатов.
Н.Аббасова
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