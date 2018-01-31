Запуск железной дороги БТК открыл новые возможности для стран региона – МИД Азербайджана

Железная дорога Баку-Тбилиси Карс открыла новые возможности для стран региона, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъяров в рамках официального визита в Туркменистан встретился в Ашхабаде со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

«Э.Мамедъяров подчеркнул, что с запуском железной дороги Баку-Тбилиси-Карс для стран региона, в том числе Туркменистана открылись новые возможности в сфере транспорта»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министры подчеркнули важность проведения соответствующих работ для достижения развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере транспорта (импорт-экспорт) и транзитных грузоперевозок, в том числе посредством железной дороги, морем и автомобильной перевозки.

«Э.Маедъяров и Р.Мередов отметили важность совместных усилий для расширения торгово-экономического сотрудничества, а также реализации совместных проектов и программ для поощрения инвестиций и торговли»,- отмечается в сообщении.

Собеседники также обменялись мнениями по укреплению сотрудничества в экономической, туристической и гуманитарной сфере,

«В ходе встречи министры отметили важность политического диалога между главами двух государств и межмидовских консультаций в развитии двусторонних связей»,- говорится в сообщении.

Э.Мамедъяров и Р.Мередов рассмотрели вопросы расширения договорно-правовой базы и сотрудничество в рамках международных организаций.

Кроме того, министры подчеркнули, что Азербайджан и Туркменистан вместе с другими странами каспийского бассейна поощряют дружбу, сотрудничество и взаимопонимание в Каспийском море.

Стороны выразили удовлетворенность уровнем сотрудничества в формате Азербайджан-Туркменистан-Турция.

Ф.Исазаде