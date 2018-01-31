Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1116 RUR   0.0302 GBR   2.4094 TRY   0.4504

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.50 Brent   69.02

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Фев 4 Фев

Внешняя политика 31.01.2018 19:16

Запуск железной дороги БТК открыл новые возможности для стран региона – МИД Азербайджана

Железная дорога Баку-Тбилиси Карс открыла новые возможности для стран региона, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Главу МИД Азербайджана Эльмара Мамедъяров в рамках официального визита в Туркменистан встретился в Ашхабаде со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

«Э.Мамедъяров подчеркнул, что с запуском железной дороги Баку-Тбилиси-Карс для стран региона, в том числе Туркменистана открылись новые возможности в сфере транспорта»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министры подчеркнули важность проведения соответствующих работ для достижения развития отношений между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере транспорта (импорт-экспорт) и транзитных грузоперевозок, в том числе посредством железной дороги, морем и автомобильной перевозки.

«Э.Маедъяров и Р.Мередов отметили важность совместных усилий для расширения торгово-экономического сотрудничества, а также реализации совместных проектов и программ для поощрения инвестиций и торговли»,- отмечается в сообщении.

Собеседники также обменялись мнениями по укреплению сотрудничества в экономической, туристической и гуманитарной сфере,

«В ходе встречи министры отметили важность политического диалога между главами двух государств и межмидовских консультаций в развитии двусторонних связей»,- говорится в сообщении.

Э.Мамедъяров и Р.Мередов рассмотрели вопросы расширения договорно-правовой базы и сотрудничество в рамках международных организаций.

Кроме того, министры подчеркнули, что Азербайджан и Туркменистан вместе с другими странами каспийского бассейна поощряют дружбу, сотрудничество и взаимопонимание в Каспийском море.

Стороны выразили удовлетворенность уровнем сотрудничества в формате Азербайджан-Туркменистан-Турция.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, БТК, ВОЗМОЖНОСТИ


Похожие новости


Баку готов наладить экономическое сотрудничество с Ереваном после вывода армянских военных из оккупированных территорий – глава МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]