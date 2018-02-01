Лукашенко потребовал беспощадной борьбы с коррупцией в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к беспощадной борьбе с коррупцией, назвав ее защитой государства "от прямого развала и внутреннего противостояния".
"Потому что народ терпеть коррупцию не будет. Это обязательно приведет к каким-то потрясениям. Пусть не кардинальным и революционным, но власти трудно будет работать, если страна коррумпирована", - сказал А.Лукашенко в четверг на встрече с председателем Комитета госбезопасности Белоруссии Валерием Вакульчиком.
Слова президента приводит его пресс-служба.
"Коррупция - это ржавчина. Что бы мы ни делали в обществе, какие бы у нас ни были законы, государственное устройство, экономика какая бы продвинутая ни была, но если коррупция, как в некоторых известных нам государствах зашкаливает, если против нее не борются, никакого продвижения и развития страна не получит", - отметил А.Лукашенко.
Он поблагодарил КГБ за хорошую работу в сфере борьбы с коррупцией, заявив, что "никто больше КГБ сегодня в этом плане не сделал, особенно по вопросам значимых преступлений в сфере коррупции".
"Очень жаль, что некоторые ведомства, которые этим занимаются (борьбой с коррупцией - ИФ), не вышли на ваш уровень. Но это уже мой вопрос. Я уже дотяну их до уровня эффективной борьбы, как у вас это функционирует. Это мы подправим", - заявил А.Лукашенко.
"Вы работаете и с прокуратурой, и МВД, и Следственным комитетом, но все-таки у вас эта работа идет честнее. С вами не договоришься. С вами ни один преступник, я так полагаю, не договорится", - считает президент.
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