Начальник ГРУ приезжал в Вашингтон для встречи с представителями американских спецслужб - газета

Помимо глав Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности РФ, встречавшихся на прошлой неделе с директором ЦРУ Майком Помпео, в Вашингтоне также побывал начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, сообщила в четверг газета "Вашингтон пост", ссылаясь на источники в американской разведке.

"Помпео встречался с главой СВР Сергеем Нарышкиным и Александром Бортниковым, который руководит ФСБ, - отмечает газета. - Глава ГРУ также приезжал в Вашингтон, хотя неясно, встречался ли он с Помпео".

По данным источников "Вашингтон пост", в ходе встреч, в частности, обсуждалось сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом.

Кроме того, издание, ссылаясь на информированные источники, сообщило, что высокопоставленный представитель американской разведки в Москве был также вызван в Вашингтон для встречи с М.Помпео.

При этом газета указывает, что встречи между руководителями спецслужб США и России не являются чем-то необычным - сам М.Помпео встречался с представителями российской разведки, когда приезжал в Москву в мае прошлого года.

Однако действующие и бывшие сотрудники американской разведки говорят, что они не припомнят такого, чтобы так много начальников российских разведывательных служб одновременно приезжали в Вашингтон, подчеркивает издание.

Между тем они отмечают, что "этот необычный визит вызвал обеспокоенность у некоторых американских официальных лиц в связи с тем, что Москва может воспринять эти встречи как признак готовности администрации Трампа оставить позади тему российского вмешательства в президентские выборы".

В частности, лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал администрацию президента внести ясность относительно визита С.Нарышкина. Сенатор считает, что поездка С.Нарышкина в США может быть связана с попыткой отложить введение санкций американской администрацией в отношении России. "Самое главное, стал ли его визит причиной, по которой администрация Трампа решила отказаться от (введения - ИФ) санкций?" - отметил сенатор.

В минувший вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия снабжает спецслужбы США информацией о готовящихся терактах.

"Вы знаете, что американцы, я об этом сказал публично, и позвонил президенту, поблагодарил его, дали нам информацию по готовящемуся теракту в Петербурге. Мы действительно очень благодарны. Мы снабжаем их спецслужбы аналогичной информацией, вот недавно это сделал директор ФСБ в Вашингтоне, наша разведка передает", - сказал В.Путин.

В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил также, что директор СВР Сергей Нарышкин посетил США для консультации с американскими коллегами в сфере борьбы с терроризмом. "Конечно же, не буду вас вводить в заблуждение, Сергей Евгеньевич (Нарышкин) был здесь. Он приезжал", - сказал А.Антонов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, С.Нарышкин провел в США консультации со своими коллегами, обсуждалась проблема совместной борьбы с терроризмом.

"Мы находились в контактах в 2014 г., когда проводили Сочинскую Олимпиаду. Мы, конечно же, думаем о совместной работе и в этом году, когда будет Чемпионат мира по футболу. Работа идет. Просто она, наверное, и правильно, очень не видна нашему зрителю, нашему читателю", - добавил А.Антонов.

Посол РФ в США выразил надежду на то, что подобная работа продолжится.