При парламентской форме правления заседания правительства Армении будут проходить в закрытом режиме

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило законопроект о структуре и деятельности кабинета министров.
По словам министра юстиции Армении Давида Арутюняна, законопроект устанавливает, что заседания правительства после апреля 2018 года будут проходить в закрытом режиме.
"Решением премьер-министра часть заседаний может проходить в открытом режиме. Члены правительства без разрешения премьер-министра не имеют права оглашать информацию о ходе обсуждения какого-либо вопроса, обсуждаемого правительством Армении", - сказал Д.Арутюнян.
Он также отметил, что Армения является исключением почти во всем мире в контексте проведения открытых заседаний правительства.
"Это приводит к тому, что члены правительства не могут свободно обсуждать различные вопросы, выступать с критикой", - сказал министр.
Ранее Минюст Армении представил на общественное обсуждение законопроект, согласно которому в структуре нового правительства страны появится должность первого вице-премьера.
Согласно документу, новое правительство Армении, которое будет сформировано в апреле-мае 2018 года, будет состоять из премьер-министра, первого вице-премьера, двух вице-премьеров и министров.
Пост первого вице-премьера в новом правительстве может занять действующий премьер-министр Карен Карапетян, посты вице-премьеров - руководитель администрации президента Армен Геворкян и вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян, сообщают армянские СМИ.
Ожидается, что действующий президент Армении Серж Саргсян будет назначен премьер-министром, отмечается в сообщениях.
Число министерств в Армении не изменится. В составе правительства будут действовать 18 министерств.
Срок президентских полномочий С.Саргсяна истекает в апреле, тогда Армения, в соответствии с новой конституцией, полностью перейдет на парламентскую форму правления. Премьер-министра и президента Армении будет выбирать парламент. Кандидатом от правящей партии Армении на пост следующего президента республики стал посол республики в Великобритании, экс-премьер Армен Саркисян.
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