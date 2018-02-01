Власти Зимбабве намерены вернуть вывезенные за границу при Мугабе капиталы - газета

Власти Зимбабве начали кампанию, нацеленную на возвращение в страну денежных средств и активов, вывезенных за границу в последние годы руководства экс-президента Роберта Мугабе, сообщает в четверг газета "Гардиан".
Глава Комиссии по борьбе с коррупцией в Зимбабве Гудсон Нгуни заявил газете, что "усилия активизируются в конце следующего месяца, когда истечет амнистия, позволяющая добровольно вернуть незаконно вывезенные капиталы".
В конце ноября прошлого года президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил трехмесячную амнистию на возвращение незаконно вывезенных денежных средств и активов из Зимбабве.
Газета отмечает, что несколько высокопоставленных политиков, близких к бывшей первой леди Зимбабе Грейс Мугабе и, соответственно, оппонентов нынешнего президента, в настоящее время задержаны в рамках антикоррупционного расследования. Однако Г.Нгуни отрицает, что кампания нацелена только на "врагов" Э.Мнангагвы.
"Мы намерены придерживаться доказательств. Это не политическое (дело - ИФ)", - отметил он.
Ранее в адрес Г.Мугабе регулярно звучали обвинения в коррупции.
На прошлой неделе Э.Мнангагва заявил Би-би-си, что ни один из фигурантов расследования не получит иммунитет от следствия за исключением самого бывшего президента, 94-летнего Р.Мугабе.
В прошлом месяце принадлежащие Г.Мугабе три автомобиля - Rolls-Royce Ghost, Porsche и Range Rover, общая стоимость которых составляет, по меньшей мере $500 тыс., были задержаны в Ботсване. Предположительно, в этих автомобилях из Зимбабве вывозились наличные деньги и дорогостоящие предметы.
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