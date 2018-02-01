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СНГ 01.02.2018 16:44

Казахстан продолжит выступать честным "брокером" в рамках многосторонней дипломатии - МИД

Казахстан завершил работу в качестве председателя Совета безопасности ООН, сообщила пресс-служба МИД республики.

"В целом, Казахстан беспристрастно, открыто и транспарентно председательствовал в СБ ООН, ориентируясь на достижение практических результатов и стремясь внести конструктивный вклад в работу Совета по всем рассматриваемым вопросам повестки дня", - отмечается в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.

"С учетом вовлеченности во многие глобальные и региональные процессы, активной позиции в медиации и укреплении доверия, Казахстан продолжит выступать честным "брокером", известным своим эффективным сбалансированным подходом и нейтральностью ко всем международным акторам, государствам и организациям в рамках многосторонней дипломатии", - подчеркивается в сообщении.

В МИД отметили, что успешное проведение инициированных казахстанской делегацией мероприятий в ходе председательства и принятие по их результатам итоговых документов продемонстрировало "договороспособность и востребованность миротворческого потенциала нашей страны, конструктивизм подходов к решению самых злободневных задач современного мира".

Казахстан председательствовал в СБ ООН с 1 января этого года в течение месяца, обеспечивая бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии секретариата ООН и исполняя функции, возложенные в соответствии с мандатом.

В ходе председательства Казахстана состоялось около 30 заседаний в формате консультаций, брифингов и дебатов, по итогам которых были приняты резолюции и заявления для прессы председателя Совета.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, СОВБЕЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]