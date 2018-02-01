Казахстан завершил работу в качестве председателя Совета безопасности ООН, сообщила пресс-служба МИД республики.
"В целом, Казахстан беспристрастно, открыто и транспарентно председательствовал в СБ ООН, ориентируясь на достижение практических результатов и стремясь внести конструктивный вклад в работу Совета по всем рассматриваемым вопросам повестки дня", - отмечается в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.
"С учетом вовлеченности во многие глобальные и региональные процессы, активной позиции в медиации и укреплении доверия, Казахстан продолжит выступать честным "брокером", известным своим эффективным сбалансированным подходом и нейтральностью ко всем международным акторам, государствам и организациям в рамках многосторонней дипломатии", - подчеркивается в сообщении.
В МИД отметили, что успешное проведение инициированных казахстанской делегацией мероприятий в ходе председательства и принятие по их результатам итоговых документов продемонстрировало "договороспособность и востребованность миротворческого потенциала нашей страны, конструктивизм подходов к решению самых злободневных задач современного мира".
Казахстан председательствовал в СБ ООН с 1 января этого года в течение месяца, обеспечивая бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии секретариата ООН и исполняя функции, возложенные в соответствии с мандатом.
В ходе председательства Казахстана состоялось около 30 заседаний в формате консультаций, брифингов и дебатов, по итогам которых были приняты резолюции и заявления для прессы председателя Совета.
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