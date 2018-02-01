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СНГ 01.02.2018 17:16

Путин подарил патриарху Кириллу букет белых роз по случаю годовщины интронизации

Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с девятой годовщиной его интронизации.

Глава государства приехал в Храм Христа Спасителя, где его встретил предстоятель Русской православной церкви.

В.Путин подарил патриарху букет белых роз.

Затем патриарх и глава государства провели короткую беседу за чаем, в ходе которой обсудили прошедший Архиерейский собор РПЦ.

"Поздравляю вас с этим и благодарю, что такое важное для общественной жизни страны мероприятие прошло, и прошло на таком уровне и с таким результатом. Спасибо вам большое", - сказал В.Путин.

Предстоятель РПЦ в свою очередь отметил, что прошедший Архиерейский собор существенно отличался от предыдущих, в первую очередь, уровнем дискуссии.

"Абсолютно свободная дискуссия. Церковь вообще не очень привыкла к такому стилю. Здесь люди свободно стоят, говорят, но, в конце концов, был самый высокий уровень единомыслия. И когда они проходят через дискуссии и достигают единомыслия - вот это очень дорого стоит, потому что каждый себя с этим отождествляет", - заявил патриарх.

Он также выразил надежду, что документы, принятые по итогам мероприятия, будут способствовать дальнейшему укреплению РПЦ. "Очень надеемся, что это будет содействовать укреплению Русской церкви и вообще консолидации здоровых сил общества. Потому что Собор был открыт, в том числе, и на диалог, и на взаимодействие со всеми силами нашими общественными для процветания нашего отечества", - сказал патриарх.

Интронизация патриарха Кирилла была совершена 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя. Несколькими днями ранее, 27 января, он был избран Поместным Собором на Московский патриарший престол.

Интронизация или настолование - торжественное чинопоследование, во время которого совершается возведение предстоятеля церкви на его кафедру. Интронизация совершается во время литургии с облачением новоизбранного иерарха в одежды согласно сану и посаждением его двумя старейшими иерархами на патриарший трон в алтаре кафедрального собора.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПАТРИАРХ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ-2


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