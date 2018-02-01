Ниинистё вступил в должность президента Финляндии

В Финляндии в четверг состоялась торжественная церемония инаугурации вновь избранного президента Саули Ниинистё.

Согласно установленному конституцией порядку, президент принес перед парламентом присягу на двух государственных языках: финском и шведском.

Затем он выступил с краткой речью, в которой обозначил основные приоритеты будущей деятельности.

Говоря о внешней политике и политике безопасности, он отметил, что шесть лет его первого президентского срока были тревожным временем. Возникали конфликты как в Европе, ее окружении, так и в более отдаленных регионах.

"Все это вызывает необходимость крепить нашу оборону. Но наша безопасность основывается не только на оружии. Мы нуждаемся также в глубоком единстве народа, воле и готовности", - сказал С.Ниинисте.

Он подчеркнул важность диалога в решении проблем безопасности.

"Запад означает не только США или НАТО, но и ЕС, а Восток это не только Россия или Китай. Диалог - это первый шаг на пути построения мира", - подчеркнул С.Ниинистё.

Глава государства высказался за повышение роли Европейского союза. "Мы нуждаемся в союзе, который взаимодействует и в области безопасности, который говорит единым голосом, и этот голос должен быть слышимым", - отметил С.Ниинистё.

Большими вызовами для будущего он назвал бедность, изменения климата и положение женщин.

Затем С.Ниинистё направился в президентский дворец, где с балкона приветствовал вместе с супругой Йенни Хаукио пришедших его поздравить людей. Здесь же он встретился с зарубежными послами.

Кандидат от избирательного объединения С.Ниинистё победил 28 января на президентских выборах, в которых участвовали 8 претендентов. Он получил 62,7 процентов голосов избирателей и впервые после введения прямого голосования в 1988 году был избран на второй шестилетний срок уже в первом туре голосования.

С.Ниинистё родился 24 августа 1948 года. Избран президентом в первый раз 5 февраля 2012 года, вступил в должность 1 марта 2012 года. До этого был спикером парламента в 2007-2011 годах, депутатом парламента от партии Национальная коалиция. Вел активную внешнеполитическую деятельность. Первые визиты нанес в Россию, Швецию и Эстонию. Неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Женат вторым браком. Первая жена погибла в автокатастрофе в 1995 году, оставив его с двумя сыновьями. С 2009 года его супругой является поэтесса Йенни Хаукио, ожидающая в феврале ребенка. С.Ниинистё может стать в феврале первым в истории Финляндии главой государства, ставшим отцом во время президентства. Для него это будет третий ребенок, для его супруги - первый.