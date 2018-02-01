Анкара сочла заявления Парижа о турецкой операции в Африне оскорбительными

Франция не имеет права "поучать" Анкару относительно турецкой военной операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Франция не может поучать (Турцию - ИФ) в этом вопросе", - приводят турецкие СМИ слова М.Чавушоглу.

По его словам, подобные высказывания Парижа оскорбляют Анкару.

"Мы считаем, что если такая страна, как Франция, делает замечания относительно операции, которую мы проводим в соответствии с международными законами, то это является оскорблением", - отметил турецкий министр.

"Мы используем наше право на самозащиту, что соответствует решениям Совета Безопасности ООН и не является вторжением", - добавил он.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете "Фигаро" предостерег Турцию от того, чтобы целью турецкой военной операции в Сирии стало вторжение на занимаемую сирийскими курдами территорию. По его словам, это может создать "реальную проблему" и угрожать суверенитету Сирии.

"Если окажется, что эта операция будет преследовать иные задачи, помимо действий, направленных на борьбу с потенциальной террористической угрозой на турецкой границе, и выяснится, что операция на самом деле нацелена на вторжение, то в таком случае для нас это станет проблемой", - отметил Э.Макрон.

В январе Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявлял, что операция продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные в ее рамках цели, и может расшириться до границы с Ираком.