Бежавшего за рубеж лидера запрещенной исламской партии начали судить в Таджикистане заочно - СМИ

В Таджикистане начался заочный процесс по делу председателя запрещенной Партии исламского возрождения Мухиддина Кабри, сообщили в четверг местные СМИ со ссылкой на представителя Верховного суда республики.
При этом представитель Верховного суда воздержался от подробностей.
Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, позволяющие вынесение заочных приговоров в отношении особо опасных преступников, которые находятся за пределами республики, были одобрены парламентом Таджикистана в июне 2016 года.
М.Кабири бывший до февраля 2015 года депутатом Маджлиси Оли (парламента) Таджикистана, сразу после мартовских выборов в законодательный орган уехал за границу и заявил, что не будет возвращаться на родину из-за опасений политически мотивированного уголовного преследования.
Верховный суд Таджикистана в сентябре 2015 года объявил ПИВТ террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Руководство ПИВТ было обвинено в причастности к неудавшемуся мятежу бывшего заместителя министра обороны страны Абдухалима Назарзоды в начале сентября 2015 года.
В начале июня 2016 года Верховный суд Таджикистана приговорил к пожизненному заключению заместителей председателя партии Саидумара Хусайни и Махмадали Хаита, 11 других членов руководства партии получили сроки от 2 до 28 лет лишения свободы.
Информация о розыске лидера запрещенной партии на сайте международной полиции (Интерпол) была размещена в сентябре 2016 года. Отмечалось, что М. Кабири разыскивается судебными властями Таджикистана за "терроризм, организацию преступного сообщества и мошенничество".
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