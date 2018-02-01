Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1116 RUR   0.0303 GBR   2.413 TRY   0.4528

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.50 Brent   69.02

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Фев 4 Фев

СНГ 01.02.2018 18:26

Киев за стратегическое партнерство с Польшей, но не воспринимает языка запретов - глава МИД Украины

Киев выступает за равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей, готов к совместному изучению фактов истории, а не мифов, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Всегда выступали и будем выступать за равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей, но не воспринимаем языка запретов и ограничений и разделяем озабоченность наших международных партнеров по упомянутому закону. Готовы к объективному диалогу и совместно изучать факты, а не мифы", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере , комментируя ситуацию с принятием Сенатом Польши закона об Институте национальной памяти

По его мнению, решение польского парламента направлено "не на дискуссию относительно исторической правды, а на формирование исторической мифологии".

"Введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" усиливает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда", - убежден П.Климкин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, ЗАКОН, МИД


Похожие новости


Саакашвили прорвался на территорию Украины Лишенный гражданства Саакашвили рассказал, как без проблем прилетел из США в Польшу по украинскому паспорту Президент Польши Дуда посетит Украину Премьер Украины поручил помочь Польше с поставками электроэнергии Новоизбранный президент Польши выступает за мирную конференцию по Украине Украино-польские отношения при Дуде будут укрепляться, убежден спикер Рады

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]