Киев за стратегическое партнерство с Польшей, но не воспринимает языка запретов - глава МИД Украины

Киев выступает за равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей, готов к совместному изучению фактов истории, а не мифов, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Всегда выступали и будем выступать за равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей, но не воспринимаем языка запретов и ограничений и разделяем озабоченность наших международных партнеров по упомянутому закону. Готовы к объективному диалогу и совместно изучать факты, а не мифы", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере , комментируя ситуацию с принятием Сенатом Польши закона об Институте национальной памяти
По его мнению, решение польского парламента направлено "не на дискуссию относительно исторической правды, а на формирование исторической мифологии".
"Введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" усиливает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда", - убежден П.Климкин.
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