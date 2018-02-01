Президент Казахстана назначил своего заместителя в правящей партии Кул-Мухаммеда сенатором

Первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Мухтар Кул-Мухаммед вновь назначен депутатом сената парламента Казахстана.

Соответствующий указ подписал президент страны Нурсултан Назарбаев, сообщила в четверг его пресс-служба.

57-летний М.Кул-Мухаммед с мая 2016 года являлся первым заместителем председателя партии "Нур Отан", лидером которой является Н.Назарбаев.

В предыдущие годы он, в частности, работал госсекретарем Казахстана, министром культуры и информации, советником президента страны. С 1999 по 2001 годы был депутатом сената.

В состав сената входят 47 депутатов, 32 из которых избираются на собраниях выборщиков от каждого из 16 регионов республики, а 15 сенаторов назначаются главой государства.