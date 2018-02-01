Президент Казахстана назначил своего заместителя в правящей партии Кул-Мухаммеда сенатором

Первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Мухтар Кул-Мухаммед вновь назначен депутатом сената парламента Казахстана.
Соответствующий указ подписал президент страны Нурсултан Назарбаев, сообщила в четверг его пресс-служба.
57-летний М.Кул-Мухаммед с мая 2016 года являлся первым заместителем председателя партии "Нур Отан", лидером которой является Н.Назарбаев.
В предыдущие годы он, в частности, работал госсекретарем Казахстана, министром культуры и информации, советником президента страны. С 1999 по 2001 годы был депутатом сената.
В состав сената входят 47 депутатов, 32 из которых избираются на собраниях выборщиков от каждого из 16 регионов республики, а 15 сенаторов назначаются главой государства.
Председатель Мажилиса парламента Казахстана прибыл с рабочим визитов в Баку
ЦИК Азербайджана начал подготовку к президентским выборам
Весной 2018 года в Баку пройдет заседание глав МИД стран-членов Движения неприсоединения – МИД Азербайджана
Ход работ по проектам «Шах-Дениз-2» и ЮГК позволит начать транспортировку газа к середине 2018 года- ВР
Азербайджан планирует организовать экспортную миссию в США
ADIF через филиалы Kapital Bank начал выплату компенсаций по застрахованным вкладам в DemirBank
В Баку будет создан «Центр творчества Максуда Ибрагимбекова»
Азербайджан и Индия договорились о сотрудничестве в сфере туризма
В Европе решили обязать рестораны бесплатно давать посетителям питьевую воду из-под крана
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Сахиль Бабаев примет участие на CEO Lunch Baku
“AzerTelecom” предоставляет современные телекоммуникационные услуги
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»