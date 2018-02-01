Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1116 RUR   0.0303 GBR   2.413 TRY   0.4528

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.50 Brent   69.02

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Фев 4 Фев

СНГ 01.02.2018 18:47

Президент Казахстана назначил своего заместителя в правящей партии Кул-Мухаммеда сенатором

Первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Мухтар Кул-Мухаммед вновь назначен депутатом сената парламента Казахстана.

Соответствующий указ подписал президент страны Нурсултан Назарбаев, сообщила в четверг его пресс-служба.

57-летний М.Кул-Мухаммед с мая 2016 года являлся первым заместителем председателя партии "Нур Отан", лидером которой является Н.Назарбаев.

В предыдущие годы он, в частности, работал госсекретарем Казахстана, министром культуры и информации, советником президента страны. С 1999 по 2001 годы был депутатом сената.

В состав сената входят 47 депутатов, 32 из которых избираются на собраниях выборщиков от каждого из 16 регионов республики, а 15 сенаторов назначаются главой государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СЕНАТОР, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Назарбаев соболезнует президенту Узбекистана в связи с гибелью узбекских граждан при возгорании автобуса в Казахстане Назарбаев одобрил проект Договора о запрещении ядерного оружия и уполномочил постпреда Казахстана при ООН его подписать Казахстан продолжит превентивную борьбу с коррупцией - президент Назарбаев отмечает важность достигнутых с Трампом договоренностей по приоритетным направлениям стратегического партнерства Назарбаев выступит в СМИ с обращением по ежегодному посланию народу Казахстана - пресс-служба Президент Казахстана подписал направленный на обеспечение информбезопасности закон, вызвавший критику правозащитников

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]