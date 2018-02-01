Первым зампредом казахстанской партии власти назначен Маулен Ашимбаев

Первым заместителем председателя казахстанской партии власти "Нур Отан" (Свет Отечества) назначен Маулен Ашимбаев.

Его кандидатуру центральному аппарату партии представил в четверг ее лидер, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщила пресс-служба главы государства в Facebook.

В парламенте республики М.Ашимбаев возглавляет комитет по международным делам, обороне и безопасности.