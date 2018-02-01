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СНГ 01.02.2018 16:44

Первым зампредом казахстанской партии власти назначен Маулен Ашимбаев

Первым заместителем председателя казахстанской партии власти "Нур Отан" (Свет Отечества) назначен Маулен Ашимбаев.

Его кандидатуру центральному аппарату партии представил в четверг ее лидер, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщила пресс-служба главы государства в Facebook.

В парламенте республики М.Ашимбаев возглавляет комитет по международным делам, обороне и безопасности.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ПАРТИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]