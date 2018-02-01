Azerpoct начал эмиссию платежных карт Debit MasterCard

ООО "Azerpoct" (Национальный почтовый оператор Азербайджана) впервые начал эмиссию платежных карт «Debit MasterCard», говорится в сообщении общества.
«На первом этапе планируется персонализация 20 тыс. карт. Физические лица смогут приобрести «Debit MasterCard» в отделениях "Azerpoct" по обслуживанию клиентов с предъявлением удостоверения личности», - отмечается в информации.
По данным "Azerpoct", для корпоративных и частных клиентов пошлина на приобретение карты сроком на один год составляет 10 манат, на два года - 18 манат, на три года – 24 маната.
Стоимость карт для сотрудников предприятий, участвующих в проекте "Azerpoct" по выдаче заработных плат, составляет 8 манат - на один год, 15 манат - на два года и 21 манат – на три года.
Debit MasterCard — дебетовая карта, созданная международной платёжной системой MasterCard. Debit MasterCard не предоставляет держателям кредитную линию, а вместо этого имеет привязку к средствам клиента банка, которые он хранит на своём банковском счёте.
Государственное предприятие Azerpoct создано 23 сентября 1999 года, 15 августа 2009 года было преобразовано в ООО Azerpoct, 16 апреля 2010 года Центральный Банк Азербайджана выдал обществу ограниченную лицензию на предоставление банковско-финансовых услуг.
Н.Аббасова
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