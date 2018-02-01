Azerpoct начал эмиссию платежных карт Debit MasterCard

ООО "Azerpoct" (Национальный почтовый оператор Азербайджана) впервые начал эмиссию платежных карт «Debit MasterCard», говорится в сообщении общества.

«На первом этапе планируется персонализация 20 тыс. карт. Физические лица смогут приобрести «Debit MasterCard» в отделениях "Azerpoct" по обслуживанию клиентов с предъявлением удостоверения личности», - отмечается в информации.

По данным "Azerpoct", для корпоративных и частных клиентов пошлина на приобретение карты сроком на один год составляет 10 манат, на два года - 18 манат, на три года – 24 маната.

Стоимость карт для сотрудников предприятий, участвующих в проекте "Azerpoct" по выдаче заработных плат, составляет 8 манат - на один год, 15 манат - на два года и 21 манат – на три года.

Debit MasterCard — дебетовая карта, созданная международной платёжной системой MasterCard. Debit MasterCard не предоставляет держателям кредитную линию, а вместо этого имеет привязку к средствам клиента банка, которые он хранит на своём банковском счёте.

Государственное предприятие Azerpoct создано 23 сентября 1999 года, 15 августа 2009 года было преобразовано в ООО Azerpoct, 16 апреля 2010 года Центральный Банк Азербайджана выдал обществу ограниченную лицензию на предоставление банковско-финансовых услуг.

Н.Аббасова