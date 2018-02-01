Число боевиков ИГИЛ в Афганистане составляет около 7 тысяч - МИД РФ

В Афганистане на сегодня действует порядка семи тысяч боевиков ИГИЛ, еще несколько тысяч находятся в резерве, заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"По нашим оценкам, у игиловцев (в Афганистане - ИФ) порядка 7 тыс. активных боевиков, не считая нескольких тысяч резервистов", - сказал З.Кабулов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что последние год-полтора года недобитые в Сирии боевики ИГИЛ перебираются в Афганистан.

"Обращает на себя внимание, что подавляющее большинство боевиков имеют центральноазиатское происхождение, или являются выходцами из различных районов РФ", - добавил он.

Он отметил, что "игиловцы приехали в Афганистан не для джихада против американских или других иностранных войск, они приехали для создания плацдарма для дальнейшей экспансии".

"ИГИЛ заточен на Центральную Азию, их задача - дестабилизировать Центральную Азию, вызвать хаос, панику, отток беженцев, мигрантов, и в этих условиях попытаться свергнуть законные власти этих стран. А дальше, в большой программе, будет уже Россия", - сказал российский дипломат.