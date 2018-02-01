МИД РФ предупредил россиян об угрозе задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США в третьих странах.
"Несмотря на наши призывы наладить сотрудничество между компетентными органами России и США на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 г., американские спецслужбы продолжают фактическую "охоту" за россиянами по всему миру", - говорится в предупреждении для российских граждан, выезжающих за границу, опубликованном на сайте российского МИД.
"Настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.
"В первую очередь это относится к въездам в страны, имеющие с Вашингтоном договоры о выдаче (список таких государств размещен на сайте Госдепартамента США)", - подчеркнули на Смоленской площади.
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