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Это интересно 01.02.2018 17:19

В Великобритании выставлен на продажу дом детства главы МИД Джонсона

Особняк на севере Лондона, в котором глава МИД Великобритании Борис Джонсон провел свое детство, выставлен на продажу, сообщает в четверг "Дейли телеграф".

Стоимость пятиэтажного особняка составляет 11,25 млн фунтов стерлингов. Он расположен в престижном районе Примроуз-хилл рядом с Риджентс-парком. Джонсоны жили в нем в течение 10 лет, отмечает издание.

Дом был построен в 1820 году. В нем есть четыре спальни, четыре ванных комнаты, несколько больших гостиных, столовая, кинозал, фитнес-зал и винный погреб.

В этом доме также одно время жил немецкий сценарист Лукас Хеллер, по сценарию которого был снят фильм "Что случилось с Бэби Джейн?" в 1962 году, говорится в сообщении.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, ДОМ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]