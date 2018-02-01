В Великобритании выставлен на продажу дом детства главы МИД Джонсона

Особняк на севере Лондона, в котором глава МИД Великобритании Борис Джонсон провел свое детство, выставлен на продажу, сообщает в четверг "Дейли телеграф".

Стоимость пятиэтажного особняка составляет 11,25 млн фунтов стерлингов. Он расположен в престижном районе Примроуз-хилл рядом с Риджентс-парком. Джонсоны жили в нем в течение 10 лет, отмечает издание.

Дом был построен в 1820 году. В нем есть четыре спальни, четыре ванных комнаты, несколько больших гостиных, столовая, кинозал, фитнес-зал и винный погреб.

В этом доме также одно время жил немецкий сценарист Лукас Хеллер, по сценарию которого был снят фильм "Что случилось с Бэби Джейн?" в 1962 году, говорится в сообщении.