Бывший вице-премьер Каталонии и два лидера общественных организаций пожаловались в ООН на арест

Находящиеся под стражей три сторонника отделения Каталонии от Испании обратились с жалобой в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям, передает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на адвоката сепаратистов Бена Эммерсона.
Адвокат назвал "незаконным" заключение под стражу своих подзащитных - бывшего замглавы исполнительной власти Каталонии Ориола Жункераса и двух лидеров общественных организаций.
Он сказал, что "правительство не может подавлять политические разногласия путем лишенного оснований задержания".
"Они были задержаны после того, как жители Каталонии подавляющим большинством проголосовали за независимость на референдуме 1 октября 2017 года", - заявил адвокат.
Два лидера общественных каталонских организаций - "Национальная каталонская ассамблея" и "Омниум культураль" - Жорди Санчес и Жорди Куишар находятся под стражей с середины октября. Их подозревают в подстрекательстве к мятежу перед референдумом о независимости Каталонии
О.Жункерас был задержан в начале ноября, его подозревают в подготовке мятежа, неподчинении властям и растрате госсредств.
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