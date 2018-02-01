ADIF через филиалы Kapital Bank начал выплату компенсаций по застрахованным вкладам в DemirBank

Выплата компенсаций по застрахованным вкладам физических лиц в азербайджанском "DemirBank" началась в четверг, сообщает Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Как сообщалось ранее, Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) 22 декабря 2017 года приняла решение об аннулировании с 23 декабря лицензии на деятельность у DemirBank из-за проблем с капиталом. Кроме этого, банк не выполнял обязательств перед кредиторами.

ADIF является ликвидатором банка.

"Банком-агентом при выплате компенсаций по застрахованным вкладам является "Kapital Bank". Выплата компенсаций началась с 1 февраля 2018 года через 26 филиалов Kapital Bank", - отмечается в сообщении фонда.

В ADIF подчеркнули, что впервые компенсации вкладчикам DemirBank будет осуществляться в безналичной форме – на дебетовые карты Kapital Bank и посредством системы денежных переводов "Хазри".

Общий объем вкладов в DemirBank, подлежащих компенсации, оценивается в 63,5 млн манатов, на получение компенсаций могут рассчитывать 55,213 тыс. человек. При этом 52,732 тыс. вкладчиков имеют вклады на сумму менее 1 тыс. манатов.

Ранее сообщалось, что фонд обладает достаточными средствами для полной компенсации по застрахованным вкладам в DemirBank.

DemirBank был образован в 1989 году и входил в число 15 ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров Европейский банк реконструкции и развития (25%+1 акция), Голландская финансовая компания развития (FMO, 10%).

А.Азизов