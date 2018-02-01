В Австрии на складе боеприпасов произошел взрыв, есть пострадавшие

Не менее двух человек получили тяжелые ранения в результате взрыва на складе боеприпасов при частном стрельбище в австрийском округе Фёклабрук (земля Верхняя Австрия), сообщает в четверг австрийское издание "Стандард".

На месте происшествия инцидента работают медики, в операции задействованы два вертолета.

О причинах взрыва пока не сообщается.