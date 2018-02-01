Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1116 RUR   0.0303 GBR   2.413 TRY   0.4528

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.50 Brent   69.02

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Фев 5 Фев 10°

СНГ 01.02.2018 20:12

Президент Таджикистана назвал вопрос границы наиболее важным в отношениях с Киргизией

Вопрос границы является одним из самых важных в таджикско-киргизских отношениях, стороны продолжат работу по делимитации и демаркации госграницы, заявил в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам прошедших переговоров с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

"Вопросы описания госграницы являются наиболее важными в межгосударственных отношений между Таджикистаном и Киргизией", - сказал Э.Рахмон журналистам, отметив, что в ходе переговоров он и его киргизский коллега "подтвердили твердую решимость продолжать работу по согласованию оставшихся участков в рамках совместной комиссии по делимитации и демаркации госграницы".

В свою очередь С.Жээнбеков заявил, что в ходе прошедших переговоров "состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам делимитации госграницы".

"Мы определили дальнейшие действия по описанию линии границы и придаем важное значение вопросам приграничного сотрудничества", - подчеркнул президент Киргизии.

Протяженность границы Киргизии и Таджикистана составляет 971 километр. В начале 2016 года киргизско-таджикская комиссия по делимитации и демаркации госграницы согласовала 519,9 километров линии государственной границы, был подготовлен соответствующий проект договора, который за эти года не был подписан.

Незавершенность процесса делимитации и демаркации госграницы Киргизии с Таджикистаном, которая характеризуется сложностью рельефа и густонаселенностью приграничных районов, является причиной частых конфликтов, в том числе и с применением оружия, между жителями двух республик, к разрешению которых привлекаются правоохранительные органы и пограничники.

Вместе с тем, по данным Государственной пограничной службы Киргизии, в 2017 году интенсивность конфликтов на киргизско-таджикской госгранице снизилась.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ГРАНИЦА


Похожие новости


На границе Таджикистана с Афганистаном и в Киргизии произошли землетрясения магнитудой 5,9 и 3,9 Киргизия и Таджикистан в четверг проведут переговоры по делимитации границы, планируют начать с обмена микроанклавами Киргизские пограничники выставили из-за мятежа в Таджикистане дополнительные наряды на совместной границе "Эстафету Победы" приняли таджикские пограничники ЕБРР предупреждает об уязвимости экономик Таджикистана и Киргизии из-за ситуации в экономике РФ Провокации на киргизско-таджикской границе инспирированы некоторыми политиками, заявляет президент Атамбаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]