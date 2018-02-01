Президент Таджикистана назвал вопрос границы наиболее важным в отношениях с Киргизией

Вопрос границы является одним из самых важных в таджикско-киргизских отношениях, стороны продолжат работу по делимитации и демаркации госграницы, заявил в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам прошедших переговоров с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
"Вопросы описания госграницы являются наиболее важными в межгосударственных отношений между Таджикистаном и Киргизией", - сказал Э.Рахмон журналистам, отметив, что в ходе переговоров он и его киргизский коллега "подтвердили твердую решимость продолжать работу по согласованию оставшихся участков в рамках совместной комиссии по делимитации и демаркации госграницы".
В свою очередь С.Жээнбеков заявил, что в ходе прошедших переговоров "состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам делимитации госграницы".
"Мы определили дальнейшие действия по описанию линии границы и придаем важное значение вопросам приграничного сотрудничества", - подчеркнул президент Киргизии.
Протяженность границы Киргизии и Таджикистана составляет 971 километр. В начале 2016 года киргизско-таджикская комиссия по делимитации и демаркации госграницы согласовала 519,9 километров линии государственной границы, был подготовлен соответствующий проект договора, который за эти года не был подписан.
Незавершенность процесса делимитации и демаркации госграницы Киргизии с Таджикистаном, которая характеризуется сложностью рельефа и густонаселенностью приграничных районов, является причиной частых конфликтов, в том числе и с применением оружия, между жителями двух республик, к разрешению которых привлекаются правоохранительные органы и пограничники.
Вместе с тем, по данным Государственной пограничной службы Киргизии, в 2017 году интенсивность конфликтов на киргизско-таджикской госгранице снизилась.
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