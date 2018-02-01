Главы МИД Азербайджана и Чехии отмечают успешное развитие отношений последние 25 лет

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отмечает активный политический диалог между Баку и Прагой за 25-летний период дипломатических отношений.
Э.Мамедъяров и его чешский коллега Любомир Заоралек обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений.
«В своем письме Э.Мамедъяров отметил, что за 25 лет Азербайджан и Чехия установили активный политический диалог и сотрудничество в международных организациях», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Азербайджанский министр подчеркнул, что в результате совместного плодотворного сотрудничества страны продвинулись сотрудничество в сфере политики, экономики, науки, культуры и в гуманитарном направлении.
«Э.Мамедъяров выразил удовлетворение вкладом Азербайджана в энергетическую политику Чехии. Он также отметил, что после подписания между Азербайджаном и Чехией «Декларации о стратегическом партнерстве» в 2015 году отношения Баку и Праги вступили на новый уровень», - говорится в сообщении.
По его словам, Декларация создала новые перспективы для углубления азербайджано-чешских отношений. Министр выразил уверенность, что определенные в документе цели будут реализованы последующие годы.
«Э.Мамедъяров выразил благодарность чешской стороне за принципиальную позицию Праги по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности Азербайджана и незыблемости международно-признанных границ»,- отмечается в сообщении.
Л.Заоралек, в свою очередь, отметил, что Азербайджан является важным партнером Чехии.
«Л.Заоралек в своем письме отметил, что Азербайджан вносит важный вклад в энергетическую безопасность Чехии. Он выразил удовлетворение динамическим развитием двусторонних отношений», - говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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