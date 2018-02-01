Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1116 RUR   0.0303 GBR   2.413 TRY   0.4528

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.50 Brent   69.02

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 3 Фев 4 Фев

Внешняя политика 01.02.2018 18:01

Весной 2018 года в Баку пройдет заседание глав МИД стран-членов Движения неприсоединения – МИД Азербайджана

Заседание глав МИД стран-членов Движения неприсоединения пройдет в Баку 5-6 апреля 2018 года, сообщает МИД Азербайджана.

"5-6 апреля 2018 года в Баку состоится заседание глав МИД стран-членов Движения неприсоединения. До этого, 3-4 апреля, состоится заседание должностных лиц высокого уровня", - отмечается в сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в Движении неприсоединения. В связи с этим, в Баку в 2019 году состоится саммит организации.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДВИЖЕНИЕ, МИНИСТРЫ, САММИТ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]