Весной 2018 года в Баку пройдет заседание глав МИД стран-членов Движения неприсоединения – МИД Азербайджана

Заседание глав МИД стран-членов Движения неприсоединения пройдет в Баку 5-6 апреля 2018 года, сообщает МИД Азербайджана.

"5-6 апреля 2018 года в Баку состоится заседание глав МИД стран-членов Движения неприсоединения. До этого, 3-4 апреля, состоится заседание должностных лиц высокого уровня", - отмечается в сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в Движении неприсоединения. В связи с этим, в Баку в 2019 году состоится саммит организации.

А.Азизов