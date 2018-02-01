Весной 2018 года в Баку пройдет заседание глав МИД стран-членов Движения неприсоединения – МИД Азербайджана

Заседание глав МИД стран-членов Движения неприсоединения пройдет в Баку 5-6 апреля 2018 года, сообщает МИД Азербайджана.
"5-6 апреля 2018 года в Баку состоится заседание глав МИД стран-членов Движения неприсоединения. До этого, 3-4 апреля, состоится заседание должностных лиц высокого уровня", - отмечается в сообщении МИД.
Ранее сообщалось, что Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в Движении неприсоединения. В связи с этим, в Баку в 2019 году состоится саммит организации.
А.Азизов
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