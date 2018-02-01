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Регион 01.02.2018 20:34

Иран не намерен снижать свое влияние на Ближнем Востоке - советник Хаменеи

Старший советник руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи заявил, что Тегеран, вопреки действиям США, не собирается снижать свое влияние на Ближнем Востоке.

"Влияние Ирана в регионе неизбежно, Иран останется ключевым игроком в регионе, это влияние продолжится", - цитирует иранское агентство "Фарс" слова Али Акбара Велаяти.

По его словам, "Иран не намерен оставлять притесняемые в регионе страны". "Наше присутствие в Сирии, Ираке, Палестине и Ливане координируется с правительствами этих стран", - подчеркнул А.Велаяти.

Советник аятоллы полагает, что "Америка хочет разорвать в клочья Ближний Восток, а Иран этому противостоит".

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Тэги: ИРАН, ХАМЕНЕИ, СОВЕТНИК, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]