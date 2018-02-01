Иран не намерен снижать свое влияние на Ближнем Востоке - советник Хаменеи

Старший советник руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи заявил, что Тегеран, вопреки действиям США, не собирается снижать свое влияние на Ближнем Востоке.

"Влияние Ирана в регионе неизбежно, Иран останется ключевым игроком в регионе, это влияние продолжится", - цитирует иранское агентство "Фарс" слова Али Акбара Велаяти.

По его словам, "Иран не намерен оставлять притесняемые в регионе страны". "Наше присутствие в Сирии, Ираке, Палестине и Ливане координируется с правительствами этих стран", - подчеркнул А.Велаяти.

Советник аятоллы полагает, что "Америка хочет разорвать в клочья Ближний Восток, а Иран этому противостоит".