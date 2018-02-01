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Бизнес и законодательство 01.02.2018 18:13

Азербайджан планирует организовать экспортную миссию в США

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев предложил компаниям из США инвестировать в промышленные парки, создаваемые в республике.

"Американские компании могли бы инвестировать в проекты в промышленные парки и кварталы, созданные на территории Азербайджана", - сказал Ш.Мустафаев на встрече с послом США в Азербайджане Робертом Секутой.

Министр информировал посла о благоприятных условиях, созданных для инвесторов, действующих в промпарках.

Касаясь вопросов расширения экономического сотрудничества между двумя странами, Ш.Мустафаев отметил, что Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) ведет переговоры относительно организации экспортной миссии в США.

Р.Секута, в свою очередь отметил значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и строительства Бакинского Международного морского торгового порта. Посол также высказал заинтересованность американской стороны в Баку-Тбилиси-Карс.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ИНВЕСТИЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]