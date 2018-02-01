Азербайджан планирует организовать экспортную миссию в США

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев предложил компаниям из США инвестировать в промышленные парки, создаваемые в республике.
"Американские компании могли бы инвестировать в проекты в промышленные парки и кварталы, созданные на территории Азербайджана", - сказал Ш.Мустафаев на встрече с послом США в Азербайджане Робертом Секутой.
Министр информировал посла о благоприятных условиях, созданных для инвесторов, действующих в промпарках.
Касаясь вопросов расширения экономического сотрудничества между двумя странами, Ш.Мустафаев отметил, что Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) ведет переговоры относительно организации экспортной миссии в США.
Р.Секута, в свою очередь отметил значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и строительства Бакинского Международного морского торгового порта. Посол также высказал заинтересованность американской стороны в Баку-Тбилиси-Карс.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса.
Б.Рустамбеков
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