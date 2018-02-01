Азербайджан планирует организовать экспортную миссию в США

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев предложил компаниям из США инвестировать в промышленные парки, создаваемые в республике.

"Американские компании могли бы инвестировать в проекты в промышленные парки и кварталы, созданные на территории Азербайджана", - сказал Ш.Мустафаев на встрече с послом США в Азербайджане Робертом Секутой.

Министр информировал посла о благоприятных условиях, созданных для инвесторов, действующих в промпарках.

Касаясь вопросов расширения экономического сотрудничества между двумя странами, Ш.Мустафаев отметил, что Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) ведет переговоры относительно организации экспортной миссии в США.

Р.Секута, в свою очередь отметил значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и строительства Бакинского Международного морского торгового порта. Посол также высказал заинтересованность американской стороны в Баку-Тбилиси-Карс.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса.

Б.Рустамбеков