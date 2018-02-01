ЦИК Азербайджана начал подготовку к президентским выборам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана начала подготовку к президентским выборам, заявил глава ЦИК Мазахир Панахов.

"В связи с предстоящими в текущем году выборами президента в ЦИК уже приступили к подготовке к избирательному процессу", - сказал М.Панахов, слова которого приводит пресс-служба Центризбиркома.

По его словам, на первом этапе проводятся работы по уточнению списков избирателей.

Президентские выборы в Азербайджане состоятся в октябре 2018 года.

Исполнительный секретарь партии "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) Али Ахмедов заявил журналистам в четверг, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является действующий президент И.Алиев.

И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Ф.Исазаде