ЦИК Азербайджана начал подготовку к президентским выборам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана начала подготовку к президентским выборам, заявил глава ЦИК Мазахир Панахов.
"В связи с предстоящими в текущем году выборами президента в ЦИК уже приступили к подготовке к избирательному процессу", - сказал М.Панахов, слова которого приводит пресс-служба Центризбиркома.
По его словам, на первом этапе проводятся работы по уточнению списков избирателей.
Президентские выборы в Азербайджане состоятся в октябре 2018 года.
Исполнительный секретарь партии "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) Али Ахмедов заявил журналистам в четверг, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является действующий президент И.Алиев.
И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.
Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.
Ф.Исазаде
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