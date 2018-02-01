В Баку будет создан «Центр творчества Максуда Ибрагимбекова»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании «Центр творчества Максуда Ибрагимбекова», сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, для учреждения и обеспечения деятельности Центра Управлению государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» из государственного бюджета выделено 220 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков