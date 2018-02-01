Ход работ по проектам «Шах-Дениз-2» и ЮГК позволит начать транспортировку газа к середине 2018 года- ВР

Реализация проекта «Шах-Дениз-2» и проекта расширения Южного газового трубопровода близятся к своему полному завершению, заявил в четверг региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

«Реализация проекта «Шах-Дениз-2» и проекта расширения Южного газового трубопровода близятся к своему полному завершению. Эти два проекта, а также ход работ по проекту TANAP позволит начать планируемую к середине текущего года транспортировку газа», - сказал Гэри Джонс на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

Г.Джонс также поинтересовался вопросами, которые будут обсуждены в ходе очередного четвертого, заседания Консультативного совета (КС) по проекту создания «Южного газового коридора» (ЮГК), которое состоится 15 февраля 2018 года в Баку.

В свою очередь П.Шахбазов отметил, что реализация проекта «Южный газовый коридор» вступила в завершающую стадию. «КС сыграл важную роль в том что данный проект реализуется согласно установленному графику»,- подчеркнул министр.

Б.Рустамбеков