Ход работ по проектам «Шах-Дениз-2» и ЮГК позволит начать транспортировку газа к середине 2018 года- ВР

Реализация проекта «Шах-Дениз-2» и проекта расширения Южного газового трубопровода близятся к своему полному завершению, заявил в четверг региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.
«Реализация проекта «Шах-Дениз-2» и проекта расширения Южного газового трубопровода близятся к своему полному завершению. Эти два проекта, а также ход работ по проекту TANAP позволит начать планируемую к середине текущего года транспортировку газа», - сказал Гэри Джонс на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.
Г.Джонс также поинтересовался вопросами, которые будут обсуждены в ходе очередного четвертого, заседания Консультативного совета (КС) по проекту создания «Южного газового коридора» (ЮГК), которое состоится 15 февраля 2018 года в Баку.
В свою очередь П.Шахбазов отметил, что реализация проекта «Южный газовый коридор» вступила в завершающую стадию. «КС сыграл важную роль в том что данный проект реализуется согласно установленному графику»,- подчеркнул министр.
Б.Рустамбеков
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