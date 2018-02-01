Председатель Мажилиса парламента Казахстана прибыл с рабочим визитов в Баку

Председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин в четверг прибыл с рабочим визитов в Баку.
Н.Нигматулин проведет в Баку встречу со своим азербайджанским коллегой Огтаем Асадовым, в ходе которой стороны обсудят межпарламентское сотрудничество между двумя странами.
В рамках визита в Азербайджан глава Мажилиса посетит секретариат ТюркПА.
Б.Рустамбеков
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