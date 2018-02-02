В Анкаре раскритиковали решение США занести председателя политбюро ХАМАС в санкционный список

Турецкое министерство иностранных дел в пятницу подвергло критике решение Вашингтона о внесении председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханийе в санкционный список.

"Мы опасаемся, что решение американской администрации, которая не учитывает реальную ситуацию, может подорвать ближневосточный мирный процесс", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя.

По его словам, этот шаг со стороны США не учитывает тот факт, что ХАМАС является "важной реалией палестинской политической жизни".

Ранее на этой неделе минфин США внес в санкционный список председателя политбюро палестинского движения ХАМАС И.Ханийе, также под санкции попали две египетские группировки и одна палестинская.

В комментарии госдепартамента США говорится, что эти ограничительные меры направлены против "ключевых террористических групп и лидеров... которые угрожают стабильности на Ближнем Востоке, подрывают мирные процессы и атакуют наших союзников - Египет и Израиль".

В ХАМАС назвали это решение "опасным шагом", заявив, что оно "нарушает международное право, которое наделило палестинский народ правом защищаться от оккупации и выбирать своих лидеров".