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СНГ 02.02.2018 16:14

Премьер Белоруссии призывает к шагам по созданию в ЕврАзЭС общего нефтегазового рынка

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков напомнил премьерам стран - участниц Евразийского экономического союза о необходимости выполнения решения о создании общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа к 2025 году.

"Еще одна важная составляющая - необходимость внутренней донастройки ЕврАзЭС, обеспечение всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами-членами союзных норм и взятых на себя обязательств", - сказал он, выступая в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы.

"Если мы пообещали нашим народам создать к 2025 году общие рынки нефти и нефтепродуктов и общий рынок газа, значит, мы должны их создать в намеченные сроки и подвести тем самым топливно-сырьевую базу под функционирование всего Союза. Но не разом или одним махом, а идти поступательно, делая каждый год шаги в этом направлении", - сказал А.Кобяков.

При этом, по его мнению, уже совсем не стоит дожидаться 2025 года, чтобы перейти от скоординированных, согласованных, общих шагов к единой сельскохозяйственной, промышленной, транспортной и иным политикам в различных секторах экономики.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕВРАЗЭС, НЕФТЕГАЗ, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]