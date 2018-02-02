Премьер Белоруссии призывает к шагам по созданию в ЕврАзЭС общего нефтегазового рынка

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков напомнил премьерам стран - участниц Евразийского экономического союза о необходимости выполнения решения о создании общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа к 2025 году.
"Еще одна важная составляющая - необходимость внутренней донастройки ЕврАзЭС, обеспечение всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами-членами союзных норм и взятых на себя обязательств", - сказал он, выступая в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы.
"Если мы пообещали нашим народам создать к 2025 году общие рынки нефти и нефтепродуктов и общий рынок газа, значит, мы должны их создать в намеченные сроки и подвести тем самым топливно-сырьевую базу под функционирование всего Союза. Но не разом или одним махом, а идти поступательно, делая каждый год шаги в этом направлении", - сказал А.Кобяков.
При этом, по его мнению, уже совсем не стоит дожидаться 2025 года, чтобы перейти от скоординированных, согласованных, общих шагов к единой сельскохозяйственной, промышленной, транспортной и иным политикам в различных секторах экономики.
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