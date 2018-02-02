ЕС продолжит спасение мигрантов на море и борьбу против контрабанды людей - официальный представитель

В Европейском союзе подтверждают готовность продолжать работу по поиску и спасению терпящих бедствие в связи с очередным сообщением в пятницу о гибели десятков мигрантов в Средиземном море у берегов Ливии.

"Жизнь любого погибшего на море - это еще одна утрата. Вот почему мы продолжаем наши действия на (миграционном - ИФ) пути центрального Средиземноморья, выполняя одновременно миссию по спасению и поиску в море и по борьбе против контрабандистов и сетей, которые подвергают опасности этих людей", - заявила на брифинге в Брюсселе Катрин Рэй, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Конечно, мы продолжим эти действия там, где наши суда могут вести операции", - заверила пресс-секретарь в ответ на просьбу прокомментировать новую трагедию в Средиземноморье.

Ранее сообщалось, что порядка 90 человек могли погибнуть в результате крушения судна с мигрантами у берегов Ливии в пятницу утром. С начала года, по данным Международной организации по миграции, 6,6 тыс. нелегальных иммигрантов пытались добраться до Европы морем, из них 256 погибли или пропали без вести.