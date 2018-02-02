Лукашенко поблагодарил Кадырова и наследного принца Абу-Даби за помощь в освобождении белоруса из Ливии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил благодарственные послания главе Чечни Рамзану Кадырову и наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну за личный вклад и содействие в освобождении белорусского гражданина Вячеслава Качуры, который насильственно удерживался в Ливии, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.
"Вспоминая нашу встречу в Минске 25 сентября 2017 года и ваши обещания приложить со своей стороны необходимые усилия для скорейшего освобождения гражданина Беларуси, я хочу поблагодарить вас за личный вклад в дело возвращения Вячеслава Качуры на Родину", - отметил А.Лукашенко в благодарственном послании Р.Кадырову.
"Оказанное вами содействие в столь важном для президента каждой страны вопросе защиты жизни, здоровья и интересов соотечественников за рубежом является наглядным примером тех дружественных, братских уз, которые связывают народы Беларуси и России", - подчеркнул белорусский лидер.
В послании шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну глава государства от лица белорусского народа и себя лично выразил слова искренней признательности за оказанное содействие. "Этот шаг доброй воли со стороны вашего высочества является ярким примером приверженности мудрого руководства Объединенных Арабских Эмиратов ценностям гуманизма и справедливости и заслуживает глубочайшего уважения", - отметил А.Лукашенко.
"Вы сделали для нашего гражданина нечто большее, чем возвращение утраченного права на свободу. Вы подарили ему возможность увидеть за долгие годы разлуки своих родных и близких, воссоединиться с семьей, обрести уверенность в завтрашнем дне", - подчеркнул глава государства.
Он заверил, что Белоруссия является надежным партнером ОАЭ и высоко ценит сложившиеся между странами отношения дружбы и доверия. "Мы всегда будем рады протянуть руку помощи эмиратскому народу, если возникнет такая необходимость", - добавил А.Лукашенко.
Как сообщалось, белорусский военный специалист был освобожден в Ливии благодаря усилиям МИД России, МИД Белоруссии и российской Контактной группы по Ливии.
В.Качура прибыл в Ливию в июне 2011 году в составе группы международных специалистов из России, Украины и Белоруссии. В августе 2011 года они были задержаны повстанцами, им было предъявлено обвинение в сотрудничестве с режимом Муамара Каддафи.
Позднее удалось освободить часть задержанных лиц, однако до последнего момента о дальнейшей судьбе В.Качуры доподлинно ничего не было известно.
Р.Кадыров, сообщая в своем канале в Telegram об освобождении и возвращении в Минск В.Качуры, отметил, что он "находился в Ливии в качестве советника, когда в середине 2011 года оказался в плену". "Прокуратура требовала для Качуры пожизненного лишения свободы. В момент выезда в командировку в Ливию Качура работал начальником штаба 334-го отдельного отряда спецназа Республики Беларусь", - написал глава Чечни.
Он отметил, что президент Белоруссии А.Лукашенко просил его оказать содействие освобождении В Качура.
"Это был сложный и продолжительный процесс. Но главное, что человек жив, вернулся домой",- подчеркнул Р.Кадыров.
Он уточнил, что в освобождении В.Качура принимали участие МИД России и Белоруссии, КГБ Белоруссии, а также депутат Госдумы Адам Делимханов, который является руководителем Российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова.
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