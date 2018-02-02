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ТЭК 02.02.2018 16:09

Нефть слабо снижается в пятницу и по итогам недели, Brent торгуется у $69,45 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в пятницу и готовятся завершить неделю в минусе на опасениях роста добычи в США, который замедлит ребалансировку рынка.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:53подорожали на $0,20 (0,29%) - до $69,45 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени уменьшилась на $0,08 (0,12%) - до $65,72 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 1% WTI - на 0,6%.

Ранее многие крупнейшие банки мира, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase и шведский SEB повысили прогнозы цен на нефть марки Brent.

Между тем эксперты Saxo Bank предупреждают о том, что на нефтяном рынке сохраняются значительные риски, которые могут вызвать падение цены Brent до $60 за баррель. К числу таких рисков относятся растущая нефтедобыча в США, замедление роста мирового спроса на топливо и спекулятивные сделки, при которых инвесторы неожиданно распродают свои позиции.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]