Нефть слабо снижается в пятницу и по итогам недели, Brent торгуется у $69,45 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в пятницу и готовятся завершить неделю в минусе на опасениях роста добычи в США, который замедлит ребалансировку рынка.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:53подорожали на $0,20 (0,29%) - до $69,45 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени уменьшилась на $0,08 (0,12%) - до $65,72 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 1% WTI - на 0,6%.

Ранее многие крупнейшие банки мира, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase и шведский SEB повысили прогнозы цен на нефть марки Brent.

Между тем эксперты Saxo Bank предупреждают о том, что на нефтяном рынке сохраняются значительные риски, которые могут вызвать падение цены Brent до $60 за баррель. К числу таких рисков относятся растущая нефтедобыча в США, замедление роста мирового спроса на топливо и спекулятивные сделки, при которых инвесторы неожиданно распродают свои позиции.