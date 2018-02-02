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Дальнее зарубежье 02.02.2018 17:18

Трамп обвинил руководство ФБР и Минюста США в политизации расследований

Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил руководство Федерального бюро расследований и министерства юстиции США в политизации проводимых ими расследований.

"Руководство и следователи ФБР и министерства юстиции политизировали священный процесс дознания в пользу демократов и против республиканцев - об этом даже нельзя было задуматься некоторое время назад", - написал Д.Трамп на своей странице в "Твиттере".

В то же время президент подчеркнул, что его претензии касаются только высокопоставленных сотрудников ведомств.

"Рядовые сотрудники (ФБР и Минюста - ИФ) - замечательные люди!", - написал Д.Трамп.

Он не указал, о каких именно расследованиях идет речь.

В последнее время между Д.Трампом и ФБР, по данным СМИ, возникли разногласия о публикации меморандума, в котором говорится о нарушениях ФБР в расследовании "российского дела".

Ранее на этой неделе конгрессмены-республиканцы, заседающие в комитете по разведке палаты представителей, проголосовали за публикацию секретного меморандума, составленного ими под руководством конгрессмена-республиканца Девина Нуньеса на основании документов ФБР и министерства юстиции США.

По их словам, в меморандуме собрана информация, которая доказывает, что сотрудники ФБР, расследующие дело о "российском вмешательстве" в выборы в США, прибегали к неправомочным методам слежки.

В свою очередь члены Демократической партии обвинили республиканцев в том, что, проголосовав за публикацию меморандума, они подвергли риску национальную безопасность США. Руководство ФБР, со своей стороны, выразило беспокойство в связи с планами республиканцев обнародовать секретный меморандум о предполагаемом превышении полномочий сотрудниками ведомства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]