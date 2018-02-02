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Происшествия 02.02.2018 16:20

Таможенники пресекли ввоз в Азербайджан более 1,6 кг героина

Таможенные органы пресекли ввоз более 1,6 кг героина в Азербайджан, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники Биласуварского таможенного управления (БТУ) обнаружили 1,635 кг героина в ручной клади гражданина Азербайджана Билала Гусейнова, следовавшего из Ирана»,- отмечает комитет.

Кроме того, по сообщению ГТК, Б.Гусейнов также провозил 3,506 гр. психотропного вещества метамфетамин, 3,214 гр. опиума.

Отмечается, наркотики были спрятаны в упаковках стирального порошка, чая и сметаны.

«Б.Гусейнов утверждал, что не имеет какой-либо информации о наркотиках. По его словам продукты питания дал ему гражданин Ирана, для передачи третьему лицу на территории Азербайджана за определенную плату»,- отмечается в сообщении.

ГТК отмечает, что по факту были проведены оперативные мероприятия для выявления лиц, которые должны были получить «посылку».

«Оперативная группа задержала гражданина Азербайджана Эльяса Аббасова при получении наркотических средств и психотропных веществ»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГТК, НАРКОТИКИ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]