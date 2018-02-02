Таможенники пресекли ввоз в Азербайджан более 1,6 кг героина

Таможенные органы пресекли ввоз более 1,6 кг героина в Азербайджан, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Сотрудники Биласуварского таможенного управления (БТУ) обнаружили 1,635 кг героина в ручной клади гражданина Азербайджана Билала Гусейнова, следовавшего из Ирана»,- отмечает комитет.
Кроме того, по сообщению ГТК, Б.Гусейнов также провозил 3,506 гр. психотропного вещества метамфетамин, 3,214 гр. опиума.
Отмечается, наркотики были спрятаны в упаковках стирального порошка, чая и сметаны.
«Б.Гусейнов утверждал, что не имеет какой-либо информации о наркотиках. По его словам продукты питания дал ему гражданин Ирана, для передачи третьему лицу на территории Азербайджана за определенную плату»,- отмечается в сообщении.
ГТК отмечает, что по факту были проведены оперативные мероприятия для выявления лиц, которые должны были получить «посылку».
«Оперативная группа задержала гражданина Азербайджана Эльяса Аббасова при получении наркотических средств и психотропных веществ»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Ясамальского района Баку
Спикер парламента Азербайджана награжден орденом «Чести» Казахстана
Гасанов и Каспшик обсудили ситуацию на линии армяно-азербайджанского фронта
Денежная масса в Азербайджане в 2017г увеличилась на 9%
Кредитный портфель банков и НБКО в Азербайджане за 2017г сократился на 28,5% - ЦБ
Внешние обязательства банков в Азербайджане в 2017г сократились в 3 раза
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Минфин США ввел новые санкции против финансовых структур, связанных с "Хезболлой"
Джанет Йеллен продолжит карьеру в Брукингском институте, будет работать рядом со своим предшественником на посту главы ФРС Бернанке
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Баку отметили 75-летие победы в Сталинградской битве
Абоненты Nar, присоединившиеся к пакету Full, стали обладателями Samsung Galaxy S8, iPad Pro и Samsung Gear S3
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»