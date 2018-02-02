Страны ЕврАзЭС заключили соглашение о маркировке товаров средствами идентификации

Страны-участницы Евразийского экономического союза подписали соглашение о маркировке товаров средствами идентификации, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Документ в пятницу в Алматы по итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписали премьер-министры России Дмитрий Медведев, Казахстана - Бакытжан Сагинтаев, Белоруссии - Андрей Кобяков, Армении - Карен Карапетян, Киргизии - Сапар Исаков.

"Соглашение призвано повысить контроль за оборотом товаров на территории Союза, прослеживаемость поможет значительно усовершенствовать работу единого рынка, в чем мы уже убедились на отдельных товарах", - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее на встрече глав правительств ЕврАзЭС в Алматы.

Он подчеркнул, что такая маркировка позволит "вывести из тени целые секторы розничной торговли и повысить собираемость налогов".

"Важно поэтапно распространять маркировку на новые группы товаров, пока не будут охвачены все товарные потоки", - сказал Д.Медведев.