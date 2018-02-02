Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1238 RUR   0.0303 GBR   2.4241 TRY   0.4542

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.80 Brent   69.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 4 Фев 5 Фев 10°

02.02.2018 16:31

В Баку отметили 75-летие победы в Сталинградской битве

2 февраля с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) отметили 75-летие победы в Сталинградской битве. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители организаций соотечественников, преподаватели и студенты вузов, учителя и учащиеся Образовательного комплекса «школа-лицей» при Бакинском Славянском университете.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин поприветствовал гостей и представил развернутую в РИКЦ фотовыставку, подготовленную Центральным музеем Великой Отечественной войны к 75-ой годовщине окончания Сталинградской битвы.

С лекцией о Сталинградской битве, ее роли в истории Великой Отечественной войны, о героизме защитников Сталинграда выступил полковник в отставке Расим Мухтаров. Ветераны Великой Отечественной войны Александр Гритченко и Сафар Абдулаев поделились своими воспоминаниями.

Об истории восстановления Сталинграда после войны рассказал доцент кафедры языков Азербайджанского университета туризма и менеджмента Иззет Эфендиев, который прожил несколько лет в Волгограде.

Ветераны получили памятные сувениры от РИКЦ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]