В Баку отметили 75-летие победы в Сталинградской битве

2 февраля с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) отметили 75-летие победы в Сталинградской битве. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители организаций соотечественников, преподаватели и студенты вузов, учителя и учащиеся Образовательного комплекса «школа-лицей» при Бакинском Славянском университете.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин поприветствовал гостей и представил развернутую в РИКЦ фотовыставку, подготовленную Центральным музеем Великой Отечественной войны к 75-ой годовщине окончания Сталинградской битвы.

С лекцией о Сталинградской битве, ее роли в истории Великой Отечественной войны, о героизме защитников Сталинграда выступил полковник в отставке Расим Мухтаров. Ветераны Великой Отечественной войны Александр Гритченко и Сафар Абдулаев поделились своими воспоминаниями.

Об истории восстановления Сталинграда после войны рассказал доцент кафедры языков Азербайджанского университета туризма и менеджмента Иззет Эфендиев, который прожил несколько лет в Волгограде.

Ветераны получили памятные сувениры от РИКЦ.