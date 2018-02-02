В США сурок Фил предсказал американцам долгую зиму

Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони в пятницу предсказал жителям США еще шесть холодных зимних недель.

Согласно традиции, если 2 февраля сурок видит свою тень, выходя из норки, то впереди будет еще шесть морозных недель. Но если сурок не видит своей тени - это, наоборот, служит предсказанием ранней весны.

"Будет еще шесть холодных недель", - заявил один из членов организации "Ближний круг", поддерживающей традицию.

Традиция делать метеорологические прогнозы на основании поведения животных, по всей видимости, практиковалась еще в Древнем Риме, там 2 февраля отмечался День ежа, схожий с американским Днем сурка.

Впервые День сурка в Панксатони официально отметили 2 февраля 1887 года, а за год до этого автор местной газеты "Спирит" Клаймер Фрис опубликовал заметку, в которой объявлял 2 февраля Днем сурка. Традиция стала известна на весь мир благодаря вышедшему в 1993 году фильму "День сурка" режиссера Гаролда Рэмиса. Раннюю весну сурок предсказывал 18 раз.

Члены "Ближнего круга" утверждают, что все предсказания делает один и тот же сурок Фил. В среднем сурки живут от шести до восьми лет, а такое долгожительство сурка хранители традиций объясняют тем, что каждое лето сурок пьет "сурковый пунш", который продлевает его жизнь.